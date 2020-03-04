Недельные расходы россиян выросли в конце зимы

Согласно исследованию Ромир, на 9-й неделе объем повседневных расходов продемонстрировал небольшой рост. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4807 рублей, что на 1,4% больше, чем неделей ранее.

На 9-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи немного вырос и достиг отметки в 4807 рублей. Так, с 24 февраля по 1 марта среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 68 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 336 рублей или на 7,5%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 9-й недели оказались выше среднего значения на 396 рублей или 9%.

Рост недельных расходов против прошлого месяца и прошлого февраля - стандартная для конца зимы волатильность. Не стоит забывать и об инфляционном факторе, влияющем на динамику расходов.