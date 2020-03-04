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10 самых популярных марок автомобилей в России

4 марта 2020

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году в РФ зарегистрировали 44,5 млн легковых автомобилей.

Лидерство здесь ожидаемо удерживают автомобили LADA – их доля составляет почти треть (31,3%) от общего количества, или 13,9 млн единиц.

В 3,5 раза меньше в нашей стране числится машин японского бренда Toyota (3,9 млн шт.), на долю которых приходится 8,8%. Замыкают тройку лидеров автомобили корейской марки Hyundai (2,2 млн шт.) с долей 5%.

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают Nissan и KIA, имеющие практически равные показатели (парк – более 2,1 млн шт.; доля – 4,8%).

Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных брендов легковых машин в России попали: Renault (доля 4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Доля остальных марок в автопарке РФ не превышает 2%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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