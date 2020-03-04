Добровольный призыв в армию чаще всего поддерживает молодежь

Парламенту РФ предложили дополнительные поправки к Конституции, среди которых отмена всеобщей воинской повинности и добровольный призыв в армию в мирное время.
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отношение россиян к подобной инициативе. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Однозначно поддерживают добровольный призыв на военную службу 3 из 10 россиян, еще 22% относятся скорее положительно. Категорически против подобных поправок 28%, каждый пятый скорее против.
Среди мужчин значительно больше тех, кто полностью поддерживает проект, чем среди женщин: 35 и 24% соответственно.
Чем моложе респонденты, тем больше среди них однозначных сторонников инициативы: 43% среди молодежи до 24 лет и всего 21% среди граждан старше 45 лет.
С ростом уровня доходов число россиян, которые однозначно поддерживают добровольный призыв в армию, снижается: 35% среди граждан с заработной платой до 30 тыс. руб. в месяц и 23% среди россиян, зарабатывающих более 80 тыс. руб.
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