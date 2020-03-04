Российские автомобили оснастят системами, предупреждающими о нарушении ПДД

Система будет распознавать светофоры, разметки и дорожные знаки. Новый ГОСТ должны принять в октябре 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Технические возможности автопроизводителей позволяют реализовать такой функционал, то есть научить машины распознавать дорожную разметку, знаки и светофоры, уже сегодня. Потенциальный рынок устройств оценивается в 40–60 млрд рублей в год, отмечают эксперты. При этом возможности для снижения аварийности с помощью повышения штрафов фактически исчерпаны.

На машины, собранные в РФ, позволят устанавливать системы помощи водителю, способные распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора. Это предусматривает новый национальный стандарт (ГОСТ Р).