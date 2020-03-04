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В 2019 году средний ПДН ипотечников превысил 50%

4 марта 2020

Чаще всего займы на жилье оформляют люди с доходом до 70 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй ОКБ.

Их средний ПДН составляет 63,3%. Эксперты утверждают, что «хорошие» заемщики закончились, а выполнение плана регулятора по росту жилищных ссуд на 20% в 2020 году обеспечат государственные льготы и материнский капитал.

Средний ПДН ипотечных заемщиков в 2019 году по сравнению с 2018-м вырос на 1,6 п.п., до 50,1%, следует из информации ОКБ. Самый большой показатель — 86% — у граждан с доходом до 30 тыс. рублей. Затем идут зарабатывающие 30–50 тыс. Их соотношение ежемесячного платежа по жилищному кредиту к зарплате составляет 58,4%. У получающих 50–70 тыс. показатель долговой нагрузки — 45,5%.

Средний ПДН россиян с доходом до 70 тыс. — 63,3%. При этом граждане именно с такими заработками чаще всего берут жилищный кредит, следует из статистики ОКБ. До 2018 года банки рассчитывали ПДН по своим собственным методикам, поэтому их нельзя сравнивать с прошлогодними.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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