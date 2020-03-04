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В России ввели запрет на вывоз масок и противовирусных препаратов

4 марта 2020

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в среду, 4 марта.

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Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 марта. Запрет будет действовать до 1 июня.

«В целях защиты интересов российских граждан подписанным постановлением введён временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции», сообщается на сайте Правительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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