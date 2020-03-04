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Торговая сеть «Слата» приостановила работу цеха в связи с подозрением на отравление иркутян

4 марта 2020

Торговая сеть «Слата» прокомментировала ситуацию, связанную с  подозрением на возможное отравление иркутян продукцией из супермаркета «Слата» .

Ранее стало известно, что более 10 человек получили отравление после употребления готовой продукции магазина торговой сети "Слата". Эти данные подтвердили в пресс-службе минздрава Иркутской области.

"Вся продукция, попавшая под подозрение, снята с реализации и производства, - сообщает пресс-служба компании. - Ведется работа с Роспотребнадзором по Иркутской области, пробы сданы на экспертизу, и по результатам анализов будет предоставлена подробная информация. На текущий момент работа данного цеха, в котором производилась продукция, приостановлена".

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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