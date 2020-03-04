В Иркутской области разработают концепцию сохранения объектов культурного наследия

Согласно концепции, будет сформирован и утвержден областной реестр памятников деревянного зодчества, указаны способы их реставрации, сообщают в областной администрации.

Также будут определены муниципалитеты, где предполагается реализовать мероприятия концепции. Их очередность установят с участием Ассоциации муниципальных образований региона.

Разработкой концепции займется отдельный коллегиальный орган, в который войдут представители Общественной палаты Приангарья, надзорных органов, областного парламента, Общероссийского Народного Фронта и различных конфессий. Возглавит группу исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

В ходе рассмотрения вопроса о сохранении объектов культурного наследия было отмечено, что на территории Иркутской области расположено 3425 памятников деревянного зодчества, это 24% от общего количества таких памятников на территории Российской Федерации. Большая часть из них сосредоточена в Иркутске. Многие памятники нуждаются в проведении комплекса ремонтно-реставрационных работ.

– Вопросы сохранения памятников деревянного зодчества требуют пристального рассмотрения. Консолидация усилий в этом направлении позволит создать благоприятные условия для сохранения уникального историко-культурного наследия нашего региона, –подчеркнул Игорь Кобзев.

Документ должен быть сформирован до 1 июня. После этого концепцию направят в Правительство Российской Федерации для согласования и рассмотрения возможности включения мероприятий в федеральные целевые программы.