Новости

В Иркутской области разработают концепцию сохранения объектов культурного наследия

4 марта 2020

Согласно концепции, будет сформирован и утвержден областной реестр памятников деревянного зодчества, указаны способы их реставрации, сообщают в областной администрации.

Также будут определены муниципалитеты, где предполагается реализовать мероприятия концепции. Их очередность установят с участием Ассоциации муниципальных образований региона.  

Разработкой концепции займется отдельный коллегиальный орган, в который войдут представители Общественной палаты Приангарья, надзорных органов, областного парламента, Общероссийского Народного Фронта и различных конфессий.  Возглавит группу исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.  

В ходе рассмотрения вопроса о сохранении объектов культурного наследия было отмечено, что на территории Иркутской области расположено 3425 памятников деревянного зодчества, это 24% от общего количества таких памятников на территории Российской Федерации. Большая часть из них сосредоточена в Иркутске. Многие памятники нуждаются в проведении комплекса ремонтно-реставрационных работ.   

– Вопросы сохранения памятников деревянного зодчества требуют пристального рассмотрения. Консолидация усилий в этом направлении позволит создать благоприятные условия для сохранения уникального историко-культурного наследия нашего региона, –подчеркнул Игорь Кобзев. 

Документ должен быть сформирован до 1 июня. После этого концепцию направят в Правительство Российской Федерации для согласования и рассмотрения возможности включения мероприятий в федеральные целевые программы.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
«Ювелирный гардероб», «Карты желаний» и новинки моды: SHENE ювелир приглашает на мастер-классы
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании