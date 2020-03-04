На Байкале стартует XIV Всероссийский архитектурный фестиваль «АрхБухта.2020»

Фестиваль стартует 5 марта. Его участниками станут 18 команд студентов-архитекторов и строителей, а также практикующие архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают в городской администрации.

В течение четырёх дней участникам предстоит создавать свои арт-объекты в окружении байкальской природы. Итогом такой работы станут 18 объектов, выполненных из различных материалов.

Оценка арт-объектов и выбор победителей традиционно проводится экспертами в области архитектуры и городской среды из Иркутска и региона. А гости фестиваля смогут выбрать команду-победителя в номинации «Зрительские симпатии».

– В этом году главной темой фестиваля является «Модуль». За этим кроются понятия некой унифицированности и простоты. Но в то же время, модульные конструкции несут в себе огромные возможности для творчества. Арт-объекты планируется располагать на трех городских площадках – в парке инициативной молодёжи, в микрорайоне Солнечном и на набережной реки Ушаковки, – отметили организаторы.

Закрытие «АрхБухты» состоится 8 марта на территории гостиницы «Прибайкальская» (62 км. Байкальского тракта). В программе закрытия: в 12:00 – презентация арт-объектов участников, 14.30 – лекции от архитекторов Наиды Исматулаевой (г. Липецк) и Никиты Асадова (г. Москва). Торжественное закрытие и награждение победителей пройдет в 17:00.