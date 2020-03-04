Кабмин одобрил проект о господдержке бизнеса в Арктике

Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ, сообщают РИА Новости.

"Мы с коллегами сейчас дискутируем по поводу "входного билета". Сейчас это 10 миллионов рублей, но многие поступают предложения все-таки дифференцировать и сделать этот "входной билет" немножко дешевле – от 1 до 3 миллионов рублей", - сообщил на заседании комитета замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков.

В Арктическую зону РФ входит: