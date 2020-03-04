«Позитроника» открыла два полноформатных магазина в Иркутской области

Совокупная площадь магазинов в Черемхове и Нижнеудинске составила 1600 ук. м., сообщают в пресс-службе ретейлера.

В торговых точках представлены товары, пользующиеся спросом в первую очередь: электроника, крупная и мелкая бытовая техника. Города уже подключены к интернет-магазину positronica.ru, где представлен более широкий ассортимент товаров.

Для удобства покупателей предлагается доставка заказов до дома и офиса, возможность приобретения товаров в кредит на выгодных условиях от банков-партнеров, а также широкая парковочная зона для автомобилистов.

Данные магазины стали 15-м и 16-м по счету в Сибирском федеральном округе.

Магазины расположены в Иркутской области: в Черемхове, по адресу: ул. Первомайская, д. 195, и в г. Нижнеудинске, по адресу: ул. Лермонтова, д. 2.

Федеральная сеть магазинов электроники ПОЗИТРОНИКА – это совместный проект компании MERLION, крупнейшего российского IT-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин ПОЗИТРОНИКА открылся в марте 2006 года в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя более 190 магазинов, представленных во всех федеральных округах России.

От обычных магазинов электроники сеть ПОЗИТРОНИКА отличается расширенным ассортиментом ИТ-продуктов (более 40 000 наименований товаров есть в наличии или доступны на заказ) и высоким уровнем подготовки 1 500 продавцов-консультантов нашей сети. К ним можно смело обращаться за любым советом, они всегда поймут желания клиента и помогут выбрать нужный товар.