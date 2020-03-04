С 1 июня 2020 года S7 Airlines открывает рейсы из Новосибирска в Анталью

S7 Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже, сообщают в пресс-службе компании.

Полеты будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. По понедельникам и пятницам вылет из аэропорта Толмачево в 08:20, прилет в аэропорт Антальи в 10:50 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:45 и приземляется в Новосибирске в 21:45. Вылет по средам в 06:45, прилет в аэропорт Антальи в 09:05. Обратный рейс – в 10:00, прилет в Новосибирск – в 20:00.

Новые прямые регулярные рейсы позволят путешественникам из Новосибирска самостоятельно планировать отпуск, выбирая удобные даты и продолжительности поездки. Аэропорт Антальи расположен вблизи популярных курортов Кемер, Белек и Алания Дополнительное преимущество – скидка 25% на авиабилеты на рейсы S7 Airlines для детей от 2 до 12 лет.

Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

S7 Airlines также выполняет до семи раз в неделю прямые регулярные рейсы в Анталью из Москвы.

Участники программы лояльности S7 Priority смогут получить за перелет из Новосибирска в Анталью от 1600 миль, которые можно потратить на премиальные авиабилеты и дополнительные услуги. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).