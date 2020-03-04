Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал депутатский законопроект о реформе ОСАГО

В новом законопроекте отказались от внедрения телеметрических устройств, исключения регионального коэффициента и коэффициента мощности двигателя, увеличения суммы выплат за причинение вреда жизни и здоровью, расширения тарифного коридора, сообщают в пресс-службе «ОСАГО: общественная экспертиза».

При этом предложили альтернативу: устанавливать тариф не для субъектов, а индивидуально для человека. Вводится понятие «неоднократное нарушение ПДД», за которое может быть установлен повышенный коэффициент. При этом камеры видеофиксации учитываться не будут».

От телематики отказались в связи с опасениями роста тарифов. «Это же вопрос стоимости оборудования и сертификации. К тому же многие граждане сказали, что не хотят ставить телематику. Аналогичная ситуация с ростом выплат и расширения тарифного коридора. Мы пониманием, что сегодня сложилась справедливая цена на рынке, и скачков быть не должно. Но риски есть», говорит член совета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.

На вопрос, почему из проекта закона исключили коэффициенты мощности и территорий, ответил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, уровень доходов населения в регионах отличается. И если выровнять коэффициент, то в условной Москве цена полиса может снизиться, а в Чувашии — подняться. Это же относится и к мощности авто — автовладельцы на более дорогих машинах могут позволить себе заплатить за ОСАГО больше.

«В любом случае мы ещё будем обсуждать параметры законопроекта в Государственной Думе. Мы предлагаем правительству и другим заинтересованным принять участие в дискуссии, и, если считаете, что все-таки следует отказаться от этих коэффициентов — следует это обсудить», - добавил Аксаков.

Законопроект о внесении изменений в тарифную политику ОСАГО планируется рассмотреть в первом чтении в марте 2020 года. Напомним, первый этап реформы начался в 2019 году. Первыми шагами стали расширение тарифного коридора, увеличение возрастных градаций водителей, изменения в систему расчета скидок бонус-малус. По данным РСА в прошлом году средняя стоимость ОСАГО снизилась на 5%.