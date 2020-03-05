В 2019 в Иркутской области произвели лекарственных средств на сумму 3 929,7 млн рублей

Большинство из фармацевтических предприятий являются участниками Байкальского фармацевтического кластера, сообщают в областной администрации.

Крупными производителями субстанций и готовых лекарственных средств являются АО «Фармасинтез» и АО «Усолье-Сибирский химфармзавод». По итогам января-декабря 2019 года индекс промышленного производства составил 133,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Выработка антибиотиков увеличилась на 70%, лекарственных препаратов – на 14%. По данному виду экономической деятельности за январь-декабрь 2019 года объем отгрузки вырос на 41,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 15 499,8 млн рублей.

Объем прибыли за январь-ноябрь 2019 года по виду деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» составил 3 929,7 млн рублей. Среднесписочная численность работников в январе-ноябре 2019 года увеличилась на 12,1% и составила 1 682 человека. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 42 167 рублей.