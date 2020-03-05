«РТ-НЭО Иркутск» продлило сроки подачи заявлений на перерасчет для юрлиц до 1 апреля 2020 года

Компания «РТ-НЭО Иркутск» уведомляет потребителей услуги о продлении срока подачи заявлений для заключения дополнительного соглашения о переходе на фактический учёт образования отходов до 1 апреля 2020 года, сообщают в пресс-службе компании.

Решение регионального оператора об очередном продлении срока акции по изменению условий договора продиктовано низкой активностью со стороны юридических лиц, что, возможно, объясняется недостаточной информированностью организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в изменении способа учёта ТКО.

Ранее, ООО “РТ-НЭО Иркутск” уже продлевало сроки кампании по переходу на фактический учёт до 15 февраля, а затем до 28 февраля 2020 года.

В целях заключения дополнительного соглашения о переходе на фактический учет образованных отходов, а также перерасчете платы за услугу, предоставленную региональным оператором в 2019 год, необходимо обратиться в офис компании либо разместить заявку, воспользовавшись личным кабинетом на сайте компании "РТ-НЭО Иркутск".