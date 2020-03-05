В Иркутской области упрощена процедура получения компенсации за гибель урожая в результате подъёма грунтовых вод

Отказ от судебных подтверждений позволит сократить сроки рассмотрения документов и ускорить выплаты материальной помощи гражданам, сообщают в областной администрации.

Подтвердить гибель посевов и посадок многолетних насаждений в результате подъёма грунтовых вод теперь можно, представив в органы местного самоуправления один из документов: акт обследования земельного участка, составленный органом местного самоуправления или созданной им комиссией; решение схода граждан; письменное подтверждение гибели посевов не менее чем от двух граждан по установленной форме.