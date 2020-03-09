В 2019 году интегральный индекс Иркутской области вырос на 11 баллов и составил 242,2

В целях создания благоприятного инвестиционного климата в 2019 году продолжалась работа по повышению эффективности уже существующих мер и выработке новых механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, сообщают в областной администрации.

Продолжается внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности (далее – целевые модели).

По итогам 2019 года средний процент достижения значений показателей целевых моделей в совокупности составил 84%. При этом три целевые модели: «Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», «Законодательство по поддержке инвестиционной деятельности» и «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации») реализованы на 100%.

В марте и сентябре 2019 года состоялось заседание Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области. В ходе заседаний представлены три инвестиционных проекта, претендующих на получение различных форм государственной поддержки, отчеты об эффективности деятельности АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» и АО «Корпорация развития Иркутской области», итоги работы по внедрению целевых моделей в 2018 году, а также одобрен проект перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской области. За 2019 год в реестр участников региональных инвестиционных проектов включены 4 организации, реализующие инвестиционные проекты в сфере лесопереработки и добычи полезных ископаемых.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации – 2019, представленного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 7 июня 2019 года в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума, Иркутская область заняла 65 место, показав рост на 2 позиции по сравнению с прошлым годом. В целом в регионе улучшены результаты более половины показателей: по 26-и из них наблюдается положительная динамика. При этом интегральный индекс Иркутской области вырос на 11 баллов и составил 242,2.