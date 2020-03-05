Реальная заработная плата иркутян в 2019 году выросла на 1,5%

По предварительным данным Иркутскстата среднедушевой денежный доход населения за 9 месяцев 2019 года составил 24 326 рублей, сообщают в областной администрации.

Это на 1 280 рублей или 5,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (23 046 рублей), реальные располагаемые денежные доходы населения Иркутской области – 98,4%.

Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения Иркутской области за 9 месяцев 2019 года обусловлено превышением темпов роста потребительских цен (106%) над темпами роста номинальных денежных доходов населения (105,3%), а также динамикой роста обязательных платежей и разнообразных взносов (рост на 10,4% относительно аналогичного периода 2018 года).

Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2019 год в целом по Иркутской области в расчете на душу населения составила 11 365 рублей, что на 6,2% выше, чем за 4 квартал 2018 года (10 698 рублей) и на 1,7% меньше по сравнению с 3 кварталом 2019 года (11 567 рублей). Основным фактором, влияющим на изменение величины прожиточного минимума, является динамика потребительских цен на продовольственные товары, входящие в состав потребительской корзины.

Общий рост доходов населения Иркутской области в 2019 году главным образом обусловлен ростом доходов от оплаты труда – основной составляющей общей суммы доходов населения региона (61,7% от общей суммы доходов населения региона). Фонд начисленной заработной платы работников Иркутской области за 9 месяцев 2019 года составил 296,4 млрд рублей, превысив значение за 9 месяцев 2018 года на 20,3 млрд рублей или 7,3%. По данным Иркутскстата среднемесячная заработная плата работников Иркутской области за январь-октябрь 2019 года составила 44 883,3 рубля, что на 7,5% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Реальная заработная плата в январе-октябре 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года увеличилась на 1,5%. Основным драйвером роста заработной платы в январе-октябре 2019 года стало увеличение заработной платы в реальном секторе экономики региона – рост оплаты труда в промышленном секторе составил 109%. В промышленном секторе основным фактором роста является сфера добычи полезных ископаемых, где среднемесячная заработная плата работников за январь-октябрь 2019 года составила 93 780,5 рублей при росте относительно аналогичного периода 2018 года на 11,7%, что связано с увеличением расходов на 28 оплату труда в отрасли добычи металлических руд (на 12,9%), добычи сырой нефти и природного газа (на 10,8%), а также прочих полезных ископаемых (на 13,5%).