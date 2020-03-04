У рынка на руках сразу три драйвера

Российский рынок акций к середине дня так и не определился с реакциями на глобальные события внешнего фона. Индекс МосБиржи после полудня торгуется около 2825 пунктов и чуть прибавляет, индекс РТС незначительно отступает и снижается к 1356 пунктам. Настроения смешанные: кто-то, ориентируясь на решения Федрезерва, считает, что дан старт фазе глобального смягчения денежно-кредитных условий, кто-то видит в шагах РБА и ФРС панику и ничего, кроме эмоций, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

— Сегодняшняя сессия для рублевого индикатора может состояться в пределах 2800-2845 пунктов, для валютного — в диапазоне 1335-1375 пунктов. Рыночная волатильность остается в силе, она никуда не делась.

Среди интересных новостей сегодняшнего дня можно отметить решение Минфина сократить объемы покупки валюты в период с 5 марта по 6 апреля — предполагаемый лимит составит 133,3 млрд руб. Это порядка 6,3 млрд руб. в день. Сейчас емкость внутридневных торгов в валютной секции не очень большая, и суммы выглядят вполне заметными.

Итак, у нас на руках три сильных биржевых драйвера в глобальном исполнении: коронавирус, ОПЕК и уже принятое решение ФРС понизить ставку. Скучать инвесторам явно не приходится. Все три катализатора одинаково сильны и влиятельны, и все три нужно держать в поле зрения.