Каждый 11-й трудоспособный житель России вовлечен в создание и управление новыми компаниями

Объявлены результаты международного исследования «Глобальный мониторинг предпринимательства — 2019/2020». В России на протяжении 13 лет проект реализуется исследовательской группой Высшей школы менеджмента Санкт–Петербургского государственного университета. С 2018 года проект осуществляется при финансовой поддержке Сбербанка.

«Глобальный мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) является крупнейшим в мире исследованием предпринимательской активности. С момента создания проекта в 1997 году в нем приняло участие 110 стран. В 2019 году в опросе участвовало более 150 000 взрослого трудоспособного населения в 50 странах. В России участниками опроса стали 2 тыс. человек.

Олег Семененко, Управляющий директор – руководитель дирекции GR Сбербанка:

«Исследование ʺГлобальный мониторинг предпринимательстваʺ — это детализированный индикатор предпринимательской активности в различных странах мира. Это возможность посмотреть на общий тренд предпринимательства в мире и определить дальнейшие векторы развития».

Согласно исследованию, в 2019 году значение показателя, характеризующего количество россиян, вовлеченных в создание и управление новыми компаниями, достигло рекордной отметки за все время проведения исследования — 9,3% взрослого трудоспособного населения страны. Показатель ранней предпринимательской активности колеблется от 5 и менее процентов в Италии, Польше, Пакистане и Японии до 35% в Чили и Эквадоре. В странах БРИКС количество людей, предпринимающих попытки создать свой бизнес и управлять новым бизнесом, тоже различается. Например, в Бразилии 23% трудоспособного населения являются ранними предпринимателями, в Индии — 15%, в Китае — 8,7%.

Количество людей, чей бизнес существует на рынке более 3,5 лет, составило 5,1% взрослого трудоспособного населения России. На протяжении последних трех лет наблюдений этот показатель менялся незначительно.

В 2019 году количество создаваемых бизнесов превысило количество закрытых. 3,4% взрослого трудоспособного населения страны перестали быть предпринимателями, причем большинство бизнесов перестало существовать и лишь пятая часть продолжила работать с другими владельцами. 80% россиян, закрывших свой бизнес в 2019 году, объяснили это негативными причинами, среди которых финансовые проблемы и неблагоприятные внешние факторы.

Основной причиной, которая мотивирует на создание собственного бизнеса, является необходимость поддержания уровня дохода. 78% респондентов согласились с тем, что предпринимательская деятельность позволяет заработать в условиях ограниченности других предложений трудоустройства, а 69% связывают с предпринимательской деятельностью возможности высокого заработка и финансового благополучия. 25% респондентов отметили, что на создание собственного дела их мотивировала семейная традиция.

В 2019 году выросло число россиян, планирующих открыть собственное дело в ближайшие три года: по сравнению с прошлогодним исследованием значение показателя выросло на 4% и составило 9,8% взрослого трудоспособного населения. Это самое высокое значение уровня предпринимательских намерений за все время наблюдений с 2006 года, хотя и одно из самых низких среди всех стран-участниц проекта.

Рост числа тех, кто хочет открыть бизнес, может частично объясняться увеличением доли респондентов, видящих возможности для предпринимательской деятельности в регионе проживания. 30% принявших участие в опросе согласились с тем, что для открытия бизнеса существуют хорошие возможности — в 2018 году таких было только 23%. В 2019 году выросла и доля тех, кто считает, что у них есть знания и навыки, достаточные для того, чтобы открыть собственное дело: 35,6% оценили свои умения как достаточные для предпринимательской деятельности. Несмотря на рост оценок возможностей и способностей, эти значения остаются одними из самых низких среди стран, участвующих в проекте.

В 2019 году был отмечен рост уровня международной ориентации бизнесов, создаваемых российскими ранними предпринимателями. Тогда как в 2018 году только 6,2% молодых предприятий имели потребителей за рубежом, в 2019 году доля таких компаний составила уже 14,4%. Помимо этого, в значительной степени изменились устремления ранних предпринимателей к росту. 30,2% респондентов заявили, что их бизнесы обладают высоким потенциалом для роста, что вдвое превышает значение прошлого года.

Полная версия национального отчета GEM Россия 2019–2020 будет представлена в июне 2020 года.