К услугам образовательного консьержа чаще всего обращаются родители девочек

Сбербанк проанализировал запросы родителей, клиентов Сбербанка, к сервису «Образовательный консьерж», который включен в детские программы накопительного страхования жизни. Чаще всего родители сыновей подбирают кружки и спортивные секции, а дочерей — детские сады, школы и вузы.

В целом, родители девочек обращаются к сервису в 6 раз чаще родителей мальчиков. Самый популярный возраст сыновей, для которых родители хотят подобрать досуг и образование, — 3 года (17% от общего количества обращений) и 6 лет (14%), возраст дочерей — 17 лет (18% от общего количества обращений) и 15 лет (8,5%).

Больше всего обращений к специалистам сервиса — 33,5% от общего количества — поступает от жителей Москвы. Также активно этим сервисом пользуются клиенты из Санкт-Петербурга (8%), Воронежа (3%) и Сургута (2%).

К примеру, специалисты образовательного консьержа в 2019 году помогли подобрать для двухгодовалого мальчика инструктора по катанию на беговеле, 13-летнему москвичу — финансовый кружок по предпринимательству, а 17-летней девушке из Москвы — автошколу недалеко от дома.

Сервис «Образовательный консьерж» включен в программы «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». Эти программы накопительного страхования разработаны компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. Всего за 2019 год полисы страхования по этим двум программам оформили более 55 тыс. клиентов Сбербанка, а за январь — февраль 2020 года — уже более 5 тыс. клиентов.