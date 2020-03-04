ФНС: Условия налогообложения земельных участков зависят от их оборотоспособности

Налоговый кодекс РФ дифференцирует условия налогообложения земельных участков, если они относятся к изъятым или ограниченным в обороте.

Так, не облагаются налогом изъятые из оборота участки, в том числе занятые находящимися в федеральной собственности зданиями и сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы.

Ограниченные в обороте земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, облагаются налогом по ставке, не превышающей 0,3% от кадастровой стоимости.

К изъятым или ограниченным в обороте относятся только те земельные участки, которые находятся в публичной, а не в частной собственности. То есть земли, принадлежащие юридическим или физическим лицам, не могут рассматриваться как изъятые или ограниченные в обороте. Эта позиция подтверждена Верховным Судом РФ: определения от 27.04.2017 № 306-КГ16-18669, 24.11.2017 № 305-КГ17-10748.

Верховный Суд РФ также установил, что проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием военных подразделений на стадионе, расположенном на земельном участке некоммерческого спортивного учреждения, не приравнивается к размещению на нем Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Поэтому нет оснований считать такой участок изъятым из оборота и освобождаемым от налогообложения.