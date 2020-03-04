Деятельность Фонда капремонта Иркутской области проверят правоохранительные органы

Такое поручение дал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 4 марта. На нем были заслушаны доклады исполняющего обязанности регионального министра жилищной политики, энергетики и транспорта Сергея Малинкина и руководителя службы государственного финансового контроля области Людмилы Богданович.

Руководитель службы государственного финансового контроля области Людмила Богданович рассказала об итогах внеплановой выездной проверки в Фонде. Среди основных замечаний она назвала внесение изменений в устав Фонда, согласно которым основные полномочия учредителя, Правления и Попечительского совета переданы единоличному исполнительному органу – генеральному директору. Это существенно ограничило полномочия учредителя. Также проверка показала, что в 2019 году не функционировал Попечительский совет, призванный выполнять надзорные функции за деятельностью Фонда.



Установлено, что часть средств субсидии (407 тыс. рублей) была использована не по назначению. На 5 млн рублей был превышен фонд оплаты труда в 2019 году, а сотрудникам, имеющим дисциплинарные взыскания, выплачена премия в общем объеме 911,4 тыс. рублей.



– Все должно быть прозрачно, открыто. Никто не имеет право начислять премиальный фонд для своих сотрудников при невыполненных работах. Такая работа – не в интересах жителей, – подчеркнул Игорь Кобзев.



Глава региона поручил передать результаты финансовой проверки Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области правоохранительным органам – для соответствующей оценки.

Сергей Малинкин сообщил, что для формирования планов 2021 – 2022 годов Фонд направил в адрес муниципальных образований письма с перечнем домов, включенных в краткосрочный план, а также предложения о заключении договоров на передачу функций технического заказчика. На сегодняшний день объявлены торги лишь по 20% МКД из плана 2020 года.

Игорь Кобзев поручил организовать работу Фонда таким образом, чтобы в текущем году выполнить капитальный ремонт 1355 многоквартирных домов (с учетом незавершенных работ по планам 2018 – 2019 годов).