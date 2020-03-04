Три двухэтажных дома в Тулуне будут сданы в конце первого квартала 2020 года

Заседание штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, которое произошло летом 2019 года, состоялось 4 марта. Мероприятие прошло под председательством исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.





В пострадавших от наводнения территориях продолжается возведение домов, как многоквартирных, так и ИЖС. В микрорайоне Угольщиков по состоянию на 3 марта 2020 года завершается строительство трех двухэтажных домов. Ведутся отделочные работы. Осуществляется устройство инженерных сетей.



Из десяти пятиэтажных домов в первоочередном порядке планируется строительство пяти. Проектирование домов и благоустройство прилегающих к ним территорий завершается в конце марта. Дома запланировано сдать в эксплуатацию в четвертом квартале этого года.