Новости

Три двухэтажных дома в Тулуне будут сданы в конце первого квартала 2020 года

4 марта 2020

Заседание штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, которое произошло летом 2019 года, состоялось 4 марта. Мероприятие прошло под председательством исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.



В пострадавших от наводнения территориях продолжается возведение домов, как многоквартирных, так и ИЖС. В микрорайоне Угольщиков по состоянию на 3 марта 2020 года завершается строительство трех двухэтажных домов. Ведутся отделочные работы. Осуществляется устройство инженерных сетей. 

Из десяти пятиэтажных домов в первоочередном порядке планируется строительство пяти. Проектирование домов и благоустройство прилегающих к ним территорий завершается в конце марта. Дома запланировано сдать в эксплуатацию в четвертом квартале этого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
«Ювелирный гардероб», «Карты желаний» и новинки моды: SHENE ювелир приглашает на мастер-классы
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании