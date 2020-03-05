На 15% упали поступления налогов и сборов в бюджет Иркутской области в январе 2020 года

Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе 2020 года составил более 6,407 млрд рублей. Это на 15% меньше, чем в январе 2019 года, когда поступило 7,568 млрд рублей. Об этом сообщает ФНС Иркутской области.

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 83%, региональные – 3,2%, местные – 4,2% и специальные налоговые режимы – 9,6 процента. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на доходы физических лиц (50% доходов) и налог на прибыль организаций (почти 27 процентов). Кроме того, доля имущественных налогов составила более 7%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам – около 10 процентов.

В консолидированный бюджет Иркутской области поступило более 3 млрд рублей налога на доходы физических лиц, что на 307 млн рублей или 9% ниже уровня поступлений аналогичного периода 2019 года. Снижение поступлений объясняется перечислением в январе 2019 года 369 млн рублей НДФЛ с выплаченных дивидендов. Платежи налога на прибыль организаций - около 2 млрд рублей, что на 1 млрд рублей или на 37% ниже уровня аналогичного периода 2019 года, что связано с перечислением в январе 2019 года аналогичной суммы налога и пени крупнейшим предприятием региона по уточненным декларациям за 2015 - 2016 годы.

Акцизов поступило 200 млн рублей, что на 28 млн рублей или на 16% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Платежи НДПИ составили 106 млн рублей, что на 22 млн рублей или на 26% выше января 2019 года. Основной прирост – 15 млн рублей приходится на золотодобывающей предприятие, участника регионального инвестиционного проекта, что связано с началом использования коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, в размере 0,2.

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований составил около 2 млрд рублей, что на 49 млн рублей или 3% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Снижение поступлений наблюдается по налогу на имущество физических лиц на 34 млн рублей или 85 процентов. По остальным налогам и сборам, формирующим местные бюджеты, наблюдается увеличение поступлений: по земельному налогу - на 26 млн рублей или 11%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 14 млн рублей или 18%, единому налогу на вмененный доход – на 29 млн рублей или 10% и единому сельскохозяйственному налогу – на 1 млн рублей или в 2 раза.