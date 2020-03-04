СК начал проверку по факту массового отравления в Иркутске

Следственным отделом по Куйбышевскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области по сообщению средств массовой информации об отравлении жителей г. Иркутска начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

По предварительным данным, в больницу с признаками отравления поступили 10 человек. Все обратившиеся пояснили, что накануне они употребляли в пищу салат, купленный в одной из сетей супермаркетов. Сотрудники Роспотребнадзора для проведения исследования изъяли образцы продуктов питания в супермаркетах, расположенных в нескольких районах г. Иркутска.

Торговая сеть «Слата» приостановила работу цеха в связи с подозрением на отравление иркутян. "Вся продукция, попавшая под подозрение, снята с реализации и производства, - сообщает пресс-служба компании. - Ведется работа с Роспотребнадзором по Иркутской области, пробы сданы на экспертизу, и по результатам анализов будет предоставлена подробная информация. На текущий момент работа данного цеха, в котором производилась продукция, приостановлена".