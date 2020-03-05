МСП Банк предоставит 900 млн рублей на строительство молочной фермы в Красноярском крае

МСП Банк открыл кредит на сумму 900 млн рублей крестьянско-фермерскому хозяйству Зубаревой Натальи Владимировны (пгт Шушенское, Красноярский край) для строительства первой очереди молочно-товарной фермы на 3180 коров. Финансирование предоставлено по ставке 5% годовых на 6 лет в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП.

Проектом предусмотрено строительство доильного зала типа «Елочка», «Карусель», коровников, животноводческих помещений для молодняка, административно-хозяйственных помещений. Также запланировано приобретение комплекса необходимого животноводческого оборудования и сельхозтехники, племенных нетелей голштинской породы.

Вторая очередь будет построена в поселке Ильичево Шушенского района Красноярского края и станет «зеркальным отражением» первой очереди комплекса, строительство которой в настоящее время ведется. Завершение строительства второй очереди намечено на 2023 год.

Проектная мощность предприятия составит 51 тыс. тонн сырого молока в год. Компания также будет выращивать и реализовывать нетелей с потенциально высокой продуктивностью (8500-9500 кг/гол./год). Новые рабочие места будут созданы для 250 работников.

ИП КФХ Зубарева Н.В. – ведущее в Красноярском крае предприятие по производству молока. Общая площадь застройки составит по итогам реализации проекта 64 га. Объём стада планируется на уровне 17 000 голов скота голштинской породы. Общая площадь засева агрокультур составит 14 000 га.