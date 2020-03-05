«Ростелеком» завершил создание «Системы-112» в Иркутской области

«Ростелеком» совместно с государственным казенным учреждением Иркутской области «Безопасный регион» (ГКУ) завершил строительство «Системы-112» в регионе. Теперь в Приангарье на звонки по единому номеру 112 будут реагировать службы пожарной охраны, чрезвычайных ситуаций (МЧС), полиции (МВД), медицины катастроф, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор».

«Система-112» принимает экстренные вызовы от населения, передает их в диспетчерские службы, хранит записи звонков и отчетов в течение трех лет. Также сервис взаимодействует с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области и контакт-центром системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для реагирования на дорожные аварии.

С внедрением единого номера, у людей значительно упрощается доступ к экстренным службам, так как выбор и оповещение ответственных за реагирование сотрудников ложится на операторов «112». Именно они грамотно классифицируют вызов и передают задачу профильным службам.

Здесь же предусматривается возможность подключения к разговору с абонентом соответствующих специалистов, что позволяет снизить психологическое давление на человека в критической ситуации, добиться более детальной и чёткой картины происшествия и разумных действий со стороны позвонившего.

«Позвонить по номеру 112 можно по стационарному и мобильному телефонам даже при отрицательном балансе, — пояснил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. — Система настроена таким образом, что операторы сами перезвонят пострадавшим, если звонок прервется».

Руководитель ГКУ Иркутской области «Безопасный регион» Владислав Румянцев отметил: «Во время опытной эксплуатации сегментов «Системы-112» в регионе с 2016 года осуществляется прием и обработка обращений от населения. За это время на единый номер 112 поступило 1,25 млн звонков, из них для реагирования в экстренные оперативные службы направлено всего 337,6 тысяч. Получается, что 70 процентов вызовов не относятся к полномочиям этих служб и к ним не передаются. Тем самым «Система-112» отсекает обращения, которые не требуют реагирования».