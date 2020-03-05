Проект восстановления водонапорных башен Транссиба победил на зимней сессии «Школы экологического предпринимательства»

Фонд «Возрождение Земли Сибирской» провел зимнюю сессию «Школы экологического предпринимательства» в Танхое с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. За четыре дня бизнес-интенсива, с 27 февраля по 1 марта, 50 участников сессии из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Улан-Удэ, Читы и поселков Иркутской области и Бурятии проработали 19 экологичных бизнес-идей по технологии «проектный тренажер».

По итогам финальной защиты перед потенциальными инвесторами победили две команды:

семейный проект «Байкальские путешественники» Алены и Михаила Яхненко по организации индивидуальных туров на Байкал. Команда — финалисты «ТурАкселератора» в Иркутске;

проект «Мне до башни» учителей и учеников школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» по восстановлению столетних водонапорных башен в Танхое и на других станциях Транссибирской магистрали.

Третье место — у проекта «Школа № 51 за раздельный сбор» по внедрению раздельного сбора мусора в школах Улан-Удэ.

За четыре дня работы школы каждая бизнес-идея прошла ярмарку проектов, защиту концепций, тестирование, апробацию, решение кейса, ОТК. За каждый этап образовательной программы команды получали баллы — так формировался общий рейтинг. Лидерами в нем стали производители шоколада без сахара, меда и искусственных сахарозаменителей — мастерская «Можно».

Проект «Мне до башни» также победил в «Народном инвесторе» — голосовании за лучшие проекты по мнению участников и экспертов ШЭПР. Идея команды — восстановить две башни в Танхое (1902 и 1914 годов строительства), которые когда-то предназначались для заправки паровозов водой, чтобы создать новый туристический объект и точку развития для местного сообщества, а также привлечь внимание к другим башням Транссибирской магистрали на станциях Мишиха, Выдрино, Мысовая, Мурино, Слюдянка.



Команда планирует запустить краудфандинговую кампанию для сбора средств на реставрацию башни в Танхое и сделать линейку товаров с хэштегами #мнедобашни, #башенныелюди и #ябашенныйчеловек для продвижения идеи сохранения столетних водонапорных башен. Мерч проекта будут продавать на станции Танхой (летом поезда рядом с башнями останавливаются на 20-30 минут) и в сувенирном магазине Байкальского природного биосферного заповедника. Для определения концепции наполнения башен эксперты ШЭПР привлекут профессиональных дизайнеров, чтобы определить, что будет внутри — бар, смотровая площадка, музей или мастерская.

Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»:

«Семнадцатая сессия ШЭПР еще раз показала востребованность такого формата выявления и взращивания экопредпринимательских инициатив и проектов. Из 44 поступивших заявок мы отобрали меньше половины, потому что больше сложно проработать качественно за 4 дня. Порадовало, что наряду с уже действующими бизнесами свои идеи прокачивали школьники и студенты и делали это без стеснения, а порой и более решительно. Самый же главный результат — огромное количество возникших партнерств, связей и договоренностей о совместных проектах как между участниками, так и между экспертами, наставниками и участниками».

Участие в зимней сессии ШЭПР приняли 20 экспертов из Иркутска, Бурятии, Новосибирска, Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них — социальный предприниматель, основатель проекта по развитию территорий малых городов и деревень Altourism Екатерина Затуливетер, основатель первого акселератора проектов туриндустрии «ТурАкселератор» Александра Бобрецова и региональный представитель фонда «Наше будущее» Евгений Дубровин.

Мастерами сопровождения проектов на ШЭПР выступили участники образовательной программы для будущих наставников социальных, экологических и предпринимательских проектов — 20 наставников до конца 2020 года будут помогать в развитии подопечным командам и проектам семнадцатой сессии «Школы экологического предпринимательства».

Напомним, что ШЭПР — это проект фонда «Возрождение Земли Сибирской» по поддержке и развитию экологических бизнес-идей и бизнес-проектов в Байкальском регионе. С 2012 года 624 человека на 17 очных сессиях школы заявили 308 бизнес-идей, из них 34 проекта уже запустили, а 44 проекта стартуют в ближайший год.

В 2020 году «Школа экологического предпринимательства» вместе с ярмарками экотоваров «Сделано на Байкале» и открытыми семинарами для предпринимателей Бурятии и Иркутской области пройдут в рамках проекта «Закладываем основы устойчивого развития на Байкале» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.