Предприятие из Шелехова задолжало работникам 1,3 млн рублей по зарплатам

Компания «ИркАЗ-общественное питание» из города Шелехова Иркутской области задолжала работникам 1,3 миллиона рублей по зарплатам, сообщается на сайте прокуратуры.

Установлено, что предприятие не платило зарплату 60 работникам в декабре 2019 года, а также компенсации при увольнении.

«В связи с этим прокурор города внес генеральному директору предприятия представление. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме», – отмечается в сообщении.

Также из-за невыплаты в срок зарплаты руководителю организации назначено наказание – штраф в размере 10 тысяч рублей.