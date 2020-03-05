Житель Приангарья выплатил 870 тысяч рублей компенсации инвалиду, чтобы сохранить имущество

Житель Иркутской области выплатил 870 тысяч рублей компенсации материального и морального вреда ставшему по его вине инвалидом мужчине, чтобы сохранить имущество, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что должник не выплачивал деньги человеку, который по его вине в результате ДТП стал инвалидом первой группы.

Чтобы побудить его выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и 370 тысяч рублей материального ущерба, приставы ограничили ему право выезда за границу, наложили запрет на регистрационные действия в отношении имущества, а также арестовали автомобиль.

Чтобы сохранить имущество, мужчина выплатил долг, включая исполнительский сбор, в полном объёме.