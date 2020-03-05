Выгоднее всего женщинам Иркутской области на 8 марта подарить смартфоны и игрушки – эксперты

Аналитики Иркутскстата провели исследование и выяснили, что выгоднее всего в 2020 году подарить женщинам Приангарья на 8 марта смартфоны и игрушки.

Цены на смартфоны к январю 2020-го в сравнении с показателями в январе 2019 года снизились на 11,6%, на игрушки – на 2,2%.

Самым невыгодным приобретением станет крем для лица – цены на этот продукт в среднем выросли на 5,9%. Также значительно подорожали билеты в театр – на 5,5%, ювелирные изделия – на 5,2%. Кроме того, на 2-4% подорожали туалетная вода, цветы и шоколадные конфеты.

Без изменения осталась стоимость билетов в кинотеатр.