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За месяц с короновирусом стало бороться в 2 раза больше компаний

5 марта 2020

Уже каждый седьмой работодатель обеспокоен распространением коронавируса в России и принимает профилактические меры по борьбе с ним.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 500 компаний из всех округов страны.

По состоянию на 4 марта 14% российских работодателей принимают меры по борьбе с коронавирусом, что в 2 раза больше чем в начале февраля. 75% компаний по-прежнему не принимают никаких противовирусных мер.

Вместе с тем, коронавирус изменил поведение соискателей: все больше людей ищут работу ближе к дому. «Специалисты SuperJob зафиксировали значительный рост интереса соискателей к функции «Работа рядом с домом», а также удаленной работе. В феврале функцией интересовались в среднем в 2,3 раза чаще, а спрос на удаленку вырос в 1,6 раза», — отмечают аналитики SuperJob.

Среди мер по борьбе с распространением инфекции работодатели называли введение карантина в офисах, отказ от корпоративных мероприятий и совещаний, раздачу медицинских масок, дезинфицирующих растворов для рук, противовирусных средств и витаминов. Компании информируют сотрудников о мерах профилактики. Работникам с симптомами болезни позволяют отлежаться дома или переводят на удаленную работу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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