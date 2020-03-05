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Смогут ли самозанятые участвовать в программах поддержки бизнеса?

5 марта 2020

Правительство РФ обсудит вопрос участия самозанятых граждан в программах поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщают РИА Новости.

Принятие проекта федерального закона создаст возможность для участия самозанятых граждан в госпрограммах, - говорится в сообщении.

Добавляется, что законопроектом предлагается также предоставление самозанятым доступа к сервисам портала бизнес-навигатора МСП и участие в программах обучения.

Законопроектом вносятся поправки в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки".

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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