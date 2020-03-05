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Бассейн стоимостью 64,8 млн рублей откроют на сельских играх в Иркутской области

5 марта 2020

Новый бассейн стоимостью 64,8 миллиона рублей откроют в поселке Залари Иркутской области в рамках зимних сельских спортивных игр, который пройдут с 6 по 8 марта, сообщает пресс-служба регправительства.

На объект было выделено 29,6 миллиона рублей из федерального бюджета, более 31,6 миллиона рублей – из областного, около 3,5 миллиона – из местного.

Бассейн имеет пять дорожек длиной 25 метров, раздевалки, душевые, гардероб, комнату отдыха, инвентарную и тренерскую комнаты, медпункт и другие помещения.

Строительство объекта велось в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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