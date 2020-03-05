В Индонезии для заболевших коронавирусом создадут больницу на необитаемом острове

Основой для лечебницы станет бывший лагерь вьетнамских беженцев на острове Галанг, сообщают «Известия» со ссылкой за зарубежное издание The Jakarta Post.

Накануне командующий индонезийскими военными (TNI) маршал авиации Хади Тчахджанто посетил остров. По его словам, выбор пал на Галанг, так как на острове остались здания, которые использовались в 1979–1996 годах в качестве лагеря для вьетнамских беженцев.

Хади подчеркнул, что на острове также будет функционировать карантинный центр. В общей сложности больница сможет вместить 1 тыс. пациентов. Ее строительство будет завершено в течение месяца.