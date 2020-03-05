В Индонезии для заболевших коронавирусом создадут больницу на необитаемом острове

Основой для лечебницы станет бывший лагерь вьетнамских беженцев на острове Галанг, сообщают «Известия» со ссылкой за зарубежное издание The Jakarta Post.
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Накануне командующий индонезийскими военными (TNI) маршал авиации Хади Тчахджанто посетил остров. По его словам, выбор пал на Галанг, так как на острове остались здания, которые использовались в 1979–1996 годах в качестве лагеря для вьетнамских беженцев.
Хади подчеркнул, что на острове также будет функционировать карантинный центр. В общей сложности больница сможет вместить 1 тыс. пациентов. Ее строительство будет завершено в течение месяца.