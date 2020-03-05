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Азиатско-Тихоокеанский Банк открыл круглосуточную горячую линию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

5 марта 2020

Для повышения качества обслуживания клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, АТБ запустил круглосуточную линию - 8-800-775-80-80, позвонив на которую клиенты могут получить квалифицированную консультацию по вопросам:

  • Расчетно-кассового обслуживания;
  • Работы дистанционных банковских сервисов и Мобильного банка;
  • Продуктов и услуг Банка;
  • Оформления заказов, справок, выписок, заявок на выдачу денежных средств.
  • Звонки принимаются круглосуточно, семь дней в неделю.

Азиатско-Тихоокеанский Банк постоянно работает над совершенствованием качества сервиса и предоставляемых услуг. Специальная телефонная линия обеспечит комфортное взаимодействие с Банком и ускорит решение всех возникающих вопросов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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