Банк «Приморье»: Покупайте подарки к праздникам с выгодой

До главного российского женского праздника — 8 Марта — осталось совсем немного времени. Чтобы при покупке подарков не только сэкономить, но даже заработать, воспользуйтесь советами от Банка «Приморье».

Заведите дебетовую или кредитную карту с cashback до 25%* от Банка «Приморье». Сроки выпуска карт — от одного дня, заявку на выпуск можно подать не только в офисах Банка, но и через сайт, мобильное приложение и даже по телефону Контакт-центра — то есть, у вас еще есть все шансы успеть до праздников.

Можно выбрать карту с cash-back на определенные категории, а можно — с cash-back вообще на всё. Так, оформив Карту Развлечений, можно получать до 5% от расходов на рестораны, кафе, бары, театры, парки развлечений, боулинг и цирк. А с Картой Путешествий можно накопить мили для оплаты абсолютно любых авиа и ж/д билетов, аренду гостиниц или автомобилей. При оформлении этой карты начисляется приветственный бонус в 200 миль, при сумме покупок от 30 000 рублей в месяц 1 миля начисляется за каждые 60 руб. покупок. Если же хочется получать возврат средств со всех покупок, то стоит оформить карту « Cash-back на всё» — это идеальный выбор для тех, кто совершает покупки в различных категориях: на карту возвращается 1% от суммы операции в любых торговых точках.

Карты премиального уровня с программами лояльности от Банка «Приморье» оформляются и обслуживаются бесплатно**. Также клиентам бесплатно доступны СМС-сервис , Интернет-банк и новый современный Мобильный Банк. Дважды в месяц можно снимать наличные без комиссии в сторонних банкоматах в России (по «Карте путешествий» — в любой стране). Максимальная сумма cash-back , которую можно получить в месяц, — 4 000 рублей.

Оформить карту по телефону Контакт-центра : 8 800 200 20 86, на сайте Банка «Приморье», в любом офисе или в Мобильном банке.

* Оформление карты доступно для клиентов, получающих зарплату на карту Банка «Приморье». Максимальная сумма выплаты Cash-back составляет 4000 руб. в месяц. Максимальный процент cash-back — 25% — доступен в категориях «кинотеатры, театры».