Форум «Цифровая эволюция бизнеса» для предпринимателей пройдет в Красноярске 25 марта

В Красноярске состоится знаковое для всех предпринимателей региона событие – форум «Цифровая эволюция бизнеса». Мероприятие организовано при информационной поддержке Яндекса совместно с Агентством развития бизнеса Красноярского края, Центром «Мой бизнес» и Банком «Открытие» - одним из ведущих финансовых институтов, реализующих инновационные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Основное внимание на форуме направлено на предпринимателей, сделавших фокус на цифровой трансформации своего бизнеса. В рамках события пройдет пленарное заседание и три экспертные сессии о новых технологиях и решениях, позволяющих бизнесу эффективно перейти в цифру. Ведущие эксперты и владельцы цифровых бизнесов в области масштабирования, продвижения и автоматизации раскроют перед аудиторией форума новые возможности цифровой эволюции бизнеса. Предприниматели в процессе обмена опытом узнают о современных технологиях продвижения бизнеса.

Спикерами форума станут представители ведущих компаний, успешно развивающих цифровой бизнес в России, IT-компании, владельцы малого и среднего бизнеса, заинтересованные в цифровых решениях, а также эксперты с кейсами цифровой трансформации:

Дарья Ишимова, Руководитель маркетинга продуктов Директа Яндекс;

Дмитрий Лушников, PR-директор ВКонтакте;

Елена Черникова, Генеральный директор «Культура инноваций»;

Илья Балахнин, Генеральный директор и управляющий партнер Paper Planes;

Михаил Карпушин, Директор по маркетингу Getblogger;

Никита Прохоров, Заместитель генерального директора Sidorin Lab;

Дмитрий Жохов, Коммерческий директор, Click.ru;

Любовь Бутенко, Старший менеджер Яндекс.Директ

Форум пройдет 25 марта 2020 года в Конгресс-холле СФУ Красноярска, по адресу: Свободный пр., 82 строение 9.

Участие — бесплатное, по предварительной аккредитации. Зарегистрироваться на форум можно на сайте: https://openmsb.ru