В 2019 году невыездными оказались 365 тысяч должников

Общая сумма долга столичных невыездных составила 729 миллиардов рублей, сообщает Российская газета.

"Московскими судебными приставами активно применялись меры принудительного исполнения, такие как временное ограничение права должников на выезд из Российской Федерации и на пользование специальным правом, - заявил Сергей Замородских. - За 2019 год судебными приставами вынесено более 365 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны".

В том числе в списках невыездных было 36 тысяч алиментщиков, которые задолжали в общей сложности 8 миллиардов рублей.