Примсоцбанк снизил ставку по базовым ипотечным программам до 6,69% годовых

Примсоцбанк снизил ставки по большинству ипотечных продуктов. Размер снижения составил от 0,3 процентных пункта. Базовый размер процентной ставки составляет 8,19% годовых, минимальная же ставка на цели рефинансирования ипотеки при сумме кредита не более 80% составит 6,69%, на покупку жилья 6,89%.

В банке действует несколько акций, позволяющих снижать процентную ставку на 0,5-1,5 п.п. В рамках акции «Крупнный чек» при оформлении кредита на сумму более 5,0 млн. руб. для Москвы и более 3,0 млн. руб. для остальных регионов ставка снижается на 0,5 п.п. и тогда составит 7,69% годовых. Если клиент желает снизить базовую ставку дополнительно на 0,5 – 1,0 п.п., Банк предлагает воспользоваться опцией "Назначь свою ставку", что позволит получить кредит под ставку от 6,69%.

— Снижение ключевой ставки стало отличным поводом, чтобы сделать ипотеку ещё доступнее, в том числе и для тех, кто уже выплачивает ипотеку в другом банке, — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Значительное количество заёмщиков до сих пор выплачивает ипотеку по ставкам более 10% годовых. Это, в совокупности с низкими ставками, действующими на ипотечном рынке сегодня, даёт возможность значительно улучшить условия обслуживания кредита, снизить нагрузку на семейный бюджет.

Данные условия действуют для клиентов, подтверждающих доход справкой по форме 2-НДФЛ, при сумме кредита не более 80% от стоимости недвижимости и подключении к программе комплексного страхования. При подтверждении дохода иными документами процентная ставка увеличивается на 0.5 п.п. При сумме кредита 85% от стоимости недвижимости процентная ставка увеличивается на 0.25 п.п.

Ранее сообщалось, что Примсоцбанк снизил ставку по военной ипотеке на 0,6 процентных пункта.

Узнать подробные условия действующих ипотечных программ можно в офисах и на официальном сайте банка, а также по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.