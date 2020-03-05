Новости

ПСБ — лидер рынка по числу клиентов на факторинговом обслуживании

5 марта 2020

По итогам 2019 года ПСБ признан лидером российского рынка факторинга по количеству клиентов и уступленных банку поставок. Такие данные приводит в своем исследовании российская Ассоциация факторинговых компаний (АФК).

"Мы диверсифицировали факторинговый портфель, в 2019 году на 67% увеличили количество активных клиентов, использующих этот финансовый продукт, количество поставок, уступленных банку, превысило 3 млн штук, — комментирует директор департамента факторинговых операций ПСБ Наринэ Туманова. — В 2020 году мы делаем ставку на повышение эффективности и разработку отраслевых решений, новых продуктов для импортеров и экспортеров, продолжим инвестировать в технологии и инновационные сервисы для клиентов".

По оценке АФК, в 2019 году российские факторы профинансировали товарооборот на сумму свыше 3,1 трлн рублей, факторингом воспользовались более восьми тысяч компаний. Наибольшее число клиентов сконцентрировано в сфере торговли продуктами питания и непродовольственными товарами, пищевой промышленности и секторе услуг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
«Ювелирный гардероб», «Карты желаний» и новинки моды: SHENE ювелир приглашает на мастер-классы
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании