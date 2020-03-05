Петр Фрадков и Рустам Минниханов провели рабочую встречу

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Председатель ПСБ Петр Фрадков провели рабочую встречу и обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества банка и региона.

Особое внимание в ходе встречи были уделено работе банка с крупнейшими корпоративными предприятиями Республики Татарстан. ПСБ успешно развивает отношения с ГК «КАМАЗ», ГК «ТАИФ», ГК «Татнефть», холдингом АО «СК Ак Барс». В банке установлены кредитные лимиты крупным предприятиям Республики Татарстан, имеющим стратегическое значение для страны, в размере около 100 млрд рублей, включая предприятия ОПК. В их число входят АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», АО «Казанский вертолетный завод», АО «Ремдизель», судостроительная корпорация «Ак Барс». Кредиты выдаются в том числе по программе льготного финансирования предприятий ОПК по ставке 6,5% годовых.

«Республика Татарстан — наш ключевой партнер, с которым мы сотрудничаем уже более 10 лет. Большое значение имеет возможность расширения наших отношений в разных секторах экономики. Поддержка малого и среднего бизнеса, внедрение современных банковских технологий, новейшей инфраструктуры, повышение доступности ипотечного кредитования, кредитование крупных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса, финансирование социально-значимых проектов — ПСБ заинтересован во всестороннем участии в развитии республики. Сегодня на встрече мы обсудили ряд важных вопросов, в том числе меры поддержки населения в решении жилищных вопросов», — прокомментировал Петр Фрадков итоги встречи.

«Татарстан и Промсвязьбанк связывают давние стратегические отношения. Для предприятий различных отраслей экономики республики банк стал надежным финансовым партнёром. Стоит также отметить плодотворную работу банка с представителями малого и среднего бизнеса», — отметил Рустам Минниханов.