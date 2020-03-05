Как работает Дальневосточный банк в праздничные дни марта 2020

ПАО «Дальневосточный банк» сообщил о режиме работы в праздничные дни:

6 марта — обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме;

7 марта – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по субботам;

8, 9 марта – выходные дни;

10 марта – обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений банка вы можете ознакомиться на корпоративном сайте в разделе Офисы банка или по телефону информационного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России — бесплатный).