Более 40 человек стали участниками первого Кубка Мира по ледовому гольфу на Байкале

Участниками первого Кубка Мира по ледовому гольфу на Байкале в поселке Листвянка Иркутской области стали более 40 человек, сообщает пресс-служба регправительства.

Отборочные туры состязаний пройдут 5 и 6 марта. 7 марта гольфисты отправятся на экскурсии. Также состоится мировой патт по льду Байкала, в котором будут соревноваться победители и призеры турниров, проведенных федерацией гольфа Иркутской области. 8 марта лучшие спортсмены сыграют в финале Кубка мира.

«Участники будут играть на поле, периметр которого составляет 2020 метров. Этот турнир посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому у нас будут две Ленинградские лунки. Расстояние до них в метрах будет сопоставлено с продолжительностью блокады Ленинграда», – приводятся в сообщении слова председателя федерации гольфа Иркутской области Юрия Мильвита.

Победители и призеры состязаний получат кубки и медали, изготовленные специально к соревнованиям на заводе «Русский Хрусталь».