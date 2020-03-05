Исследователи выяснили, в какие страны чаще всего приглашают на работу жителей СФО

Аналитики сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, в какие страны чаще всего приглашают на работу жителей Сибирского федерального округа.
Обычно жителей СФО приглашают на работу в Германию, Чехию, Китай, Южную Корею, США.
Чаще всего с такими предложениями сталкиваются представители ИТ-сферы: для сибирских программистов и разработчиков открыты вакансии на Кипре, в США, Германии, Чехии, Китае. Кроме того, доступно немало ИТ-вакансий в международных компаниях с удаленной занятостью или в местных отделениях с командировками за границу.
Также вариант трудоустройства с переездом в другую страну могут найти разнорабочие, представители производственных специальностей, педагоги, менеджеры по продажам, водители, административный персонал.
Как правило, работодатели, приглашающие жителей Сибирского федерального округа в другие страны, готовы взять на себя все сложности и расходы, связанные с переездом, включая оформление визы.
Иногда компании согласны перевезти не только самого сотрудника, но и его семью. Однако в некоторых случаях речь идет не о полноценном переезде, а о длительных, многомесячных вахтах – в такой ситуации работодатели предоставляют сотрудникам жилье на время контракта.
Уровень заработных плат в «зарубежных» вакансиях обычно выше среднего в профессиональной сфере. Некоторые работодатели также предлагают расширенный социальный пакет, включающий медицинскую страховку и льготы на питание.
В свою очередь, от соискателей требуется не только высокий уровень профессионализма и опыт работы по профилю, но и знание иностранных языков, чаще всего – английского. Также важно наличие загранпаспорта или готовность его оформить.
Топ-25 актуальных вакансий с переездом в другие страны
|
Вакансия
|
Страна
переезда
|
Предлагаемая заработная плата
|
Ссылка
|
Team Lead Microsoft.Net C #
|
Беларусь
|
от 250 000 руб. на руки
|
Геодезист
|
Болгария
|
до 130 000 руб. на руки
|
Комендант вахтового городка
|
Болгария
|
от 70 000 руб. на руки
|
Android Developer
|
Германия
|
от 5 000 до 7 000 EUR до вычета налогов
|
Node.JS Developer
|
Германия
|
от 4 100 до 5 800 EUR до вычета налогов
|
PHP Developer
|
Германия
|
от 4 100 до 5 800 EUR до вычета налогов
|
Chief Technical Officer / CTO
|
Германия или Испания
|
от 10 000 до 12 500 EUR до вычета налогов
|
Senior / Lead DevOps Engineer
|
Кипр
|
от 260 000 руб. на руки
|
PHP Team Lead
|
Кипр
|
от 3 500 EUR на руки
|
Senior Backend Developer
|
Кипр
|
от 3 500 EUR на руки
|
Менеджер по закупкам
|
Китай
|
от 200 000 руб. на руки
|
Инженер
|
Китай
|
от 150 000 руб. на руки
|
Преподаватель английского языка
|
Китай
|
от 100 000 до 150 000 руб. на руки
|
Маркетолог продукта
|
Китай
|
от 90 000 руб. на руки
|
PHP-разработчик
|
Латвия
|
от 1 200 до 1 900 EUR на руки
|
Массажист / Массажистка
|
ОАЭ
|
от 3 000 USD на руки
|
Секретарь-администратор
|
ОАЭ
|
от 1 000 до 1 100 USD на руки
|
Senior Java developer
|
США
|
от 7 600 USD до вычета налогов
|
Станочник на чашкозарезной станок
|
Таиланд
|
от 128 000 руб. на руки
|
Гид - переводчик
|
Турция
|
от 38 000 до 40 000 руб. на руки
|
Водитель-дальнобойщик СЕ
|
Чехия
|
от 135 000 до 150 000 руб. на руки
|
Java/Groovy Developer
|
Чехия
|
от 1 700 до 2 300 EUR на руки
|
Cloud Developer
|
Чехия
|
от 2 100 до 2 300 EUR на руки
|
Хостес
|
Южная Корея
|
от 130 000 до 150 000 руб. на руки
|
Разнорабочий
|
Южная Корея
|
от 85 000 до 95 000 руб. на руки