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Исследователи выяснили, в какие страны чаще всего приглашают на работу жителей СФО

5 марта 2020

Аналитики сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, в какие страны чаще всего приглашают на работу жителей Сибирского федерального округа.

Обычно жителей СФО приглашают на работу в Германию, Чехию, Китай, Южную Корею, США.

Чаще всего с такими предложениями сталкиваются представители ИТ-сферы: для сибирских программистов и разработчиков открыты вакансии на Кипре, в США, Германии, Чехии, Китае. Кроме того, доступно немало ИТ-вакансий в международных компаниях с удаленной занятостью или в местных отделениях с командировками за границу.

Также вариант трудоустройства с переездом в другую страну могут найти разнорабочие, представители производственных специальностей, педагоги, менеджеры по продажам, водители, административный персонал.

Как правило, работодатели, приглашающие жителей Сибирского федерального округа в другие страны, готовы взять на себя все сложности и расходы, связанные с переездом, включая оформление визы.

Иногда компании согласны перевезти не только самого сотрудника, но и его семью. Однако в некоторых случаях речь идет не о полноценном переезде, а о длительных, многомесячных вахтах – в такой ситуации работодатели предоставляют сотрудникам жилье на время контракта.

Уровень заработных плат в «зарубежных» вакансиях обычно выше среднего в профессиональной сфере. Некоторые работодатели также предлагают расширенный социальный пакет, включающий медицинскую страховку и льготы на питание.

В свою очередь, от соискателей требуется не только высокий уровень профессионализма и опыт работы по профилю, но и знание иностранных языков, чаще всего – английского. Также важно наличие загранпаспорта или готовность его оформить.

 

Топ-25 актуальных вакансий с переездом в другие страны

Вакансия

Страна

переезда

Предлагаемая заработная плата

Ссылка

Team Lead Microsoft.Net C #

Беларусь

от 250 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35877281

Геодезист

Болгария

до 130 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35990657

Комендант вахтового городка

Болгария

от 70 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35816977

Android Developer

Германия

от 5 000 до 7 000 EUR до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/34063411

Node.JS Developer

Германия

от 4 100 до 5 800 EUR до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/35773564

PHP Developer

Германия

от 4 100 до 5 800 EUR до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/35773571

Chief Technical Officer / CTO

Германия или Испания

от 10 000 до 12 500 EUR до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/36034903

Senior / Lead DevOps Engineer

Кипр

от 260 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/34948550

PHP Team Lead

Кипр

от 3 500 EUR на руки

https://hh.ru/vacancy/35765214

Senior Backend Developer

Кипр

от 3 500 EUR на руки

https://hh.ru/vacancy/35648208

Менеджер по закупкам

Китай

от 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35745292

Инженер

Китай

от 150 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33773163

Преподаватель английского языка

Китай

от 100 000 до 150 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35159575

Маркетолог продукта

Китай

от 90 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/36032513

PHP-разработчик

Латвия

от 1 200 до 1 900 EUR на руки

https://hh.ru/vacancy/29776235

Массажист / Массажистка

ОАЭ

от 3 000 USD на руки

https://hh.ru/vacancy/35773800

Секретарь-администратор

ОАЭ

от 1 000 до 1 100 USD на руки

https://hh.ru/vacancy/35747859

Senior Java developer

США

от 7 600 USD до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/35146067

Станочник на чашкозарезной станок

Таиланд

от 128 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35747426

Гид - переводчик

Турция

от 38 000 до 40 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35674435

Водитель-дальнобойщик СЕ

Чехия

от 135 000 до 150 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35765882

Java/Groovy Developer

Чехия

от 1 700 до 2 300 EUR на руки

https://hh.ru/vacancy/34995002

Cloud Developer

Чехия

от 2 100 до 2 300 EUR на руки

https://hh.ru/vacancy/35803847

Хостес

Южная Корея

от 130 000 до 150 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35903167

Разнорабочий

Южная Корея

от 85 000 до 95 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/35693610

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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