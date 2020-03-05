Исследователи выяснили, в какие страны чаще всего приглашают на работу жителей СФО

Аналитики сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, в какие страны чаще всего приглашают на работу жителей Сибирского федерального округа.

Обычно жителей СФО приглашают на работу в Германию, Чехию, Китай, Южную Корею, США.

Чаще всего с такими предложениями сталкиваются представители ИТ-сферы: для сибирских программистов и разработчиков открыты вакансии на Кипре, в США, Германии, Чехии, Китае. Кроме того, доступно немало ИТ-вакансий в международных компаниях с удаленной занятостью или в местных отделениях с командировками за границу.

Также вариант трудоустройства с переездом в другую страну могут найти разнорабочие, представители производственных специальностей, педагоги, менеджеры по продажам, водители, административный персонал.

Как правило, работодатели, приглашающие жителей Сибирского федерального округа в другие страны, готовы взять на себя все сложности и расходы, связанные с переездом, включая оформление визы.

Иногда компании согласны перевезти не только самого сотрудника, но и его семью. Однако в некоторых случаях речь идет не о полноценном переезде, а о длительных, многомесячных вахтах – в такой ситуации работодатели предоставляют сотрудникам жилье на время контракта.

Уровень заработных плат в «зарубежных» вакансиях обычно выше среднего в профессиональной сфере. Некоторые работодатели также предлагают расширенный социальный пакет, включающий медицинскую страховку и льготы на питание.

В свою очередь, от соискателей требуется не только высокий уровень профессионализма и опыт работы по профилю, но и знание иностранных языков, чаще всего – английского. Также важно наличие загранпаспорта или готовность его оформить.

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