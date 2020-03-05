В ЦБ считают влияние коронавируса на экономику РФ минимальным

Прямое влияние на нашу экономику минимальное, есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, сообщают Forbes.

«В целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками на сегодняшний день она достаточна стабильная, но при этом она требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений», — подчеркнул первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, в сложившейся ситуации регулятор, как и любой другой Центральный банк, стремится сократить риски для финансовой стабильности и экономики. Юдаева добавила, что у ЦБ есть инструменты быстрого реагирования, которые «неоднократно раньше использовались». В случае необходимости регулятор готов применить их, отметила первый зампред ЦБ.