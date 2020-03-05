Власти Приангарья в 2021 году выделят 3,5 млрд рублей на бесплатное питание для школьников

Власти Иркутской области намерены в 2021 году направить 3,5 миллиарда рублей на бесплатное питания для школьников, сообщается на сайте регправительства.

«Мы уже сделали необходимые расчеты. У нас в регионе более 140 тысяч школьников с 1 по 4 класс, на второе полугодие 2020 года требуется 1,3 миллиарда рублей, на 2021 год – 3,5 миллиарда. Деньги будут выделены из регионального бюджета, сейчас все вопросы прорабатываются профильными министерствами», – приводятся на сайте слова исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Бесплатное питание должно быть введено в школах с 1 сентября 2020 года. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.