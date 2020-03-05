Аквариум, носки и лотерейный билет: женщины рассказали о самых необычных подарках к 8 Марта

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, самым оригинальным подарком женщины считают цветы и комнатные растения, об этом заявили 12% респонденток.

8% назвали самым оригинальным презентом домашнего питомца, а 5% рассказали о путешествии, которое им преподнесли на 8 Марта.



Весьма популярными ответами также стали игрушки, сладости и украшения — о таких подарках рассказали по 3% респонденток. Кроме того женщины упоминали в числе наиболее необычных подарков носки, аквариум, признание в любви, копилку и даже лотерейный билет.



Ранее о самых необычных подарках на 23 февраля рассказали мужчины. Самым популярным среди оригинальных презентов среди представителей сильной половины человечества стали носки (13%), а также цветы и различные комнатные растения (3%). Респонденты также указывали такие презенты, как бочка бензина, гараж и глобус.



В открытом опросе приняли участие 1000 респонденток из 311 населенных пунктов России.

