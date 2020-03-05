Как россияне относятся к фрилансерам?

Согласно исследованию ВЦИОМ, каждый десятый опрошенный трудоспособного возраста отнёс себя к фрилансерам.

В восприятии наших соотечественников фрилансер — тот, кто самостоятельно находит себе работу, свободный, вольнонаемный работник (15%), а также тот, кто работает на себя (5%), и тот, кто работает удаленно (5%).

Россияне относятся к фрилансерам положительно или безразлично почти в равных долях (41% и 49% соответственно). Положительное отношение чаще проявляют 35-44-летние россияне (51%), а также молодые люди 18-24 лет (46%). Безразличное отношение декларируют чаще россияне 25-34 лет (59%).

Мнение россиян о среднем количестве рабочих часов в неделю у фрилансеров в сравнении с постоянными работниками: четверть считают, что самозанятые работают больше, чем люди с постоянной работой, четверть считают, что столько же, а еще четверть затруднились ответить (по 28% соответственно). О том, что самозанятые работают больше, чаще сообщают мужчины (31%) и 45-59-летние россияне (32%), а также те, кто положительно относятся к фрилансерам (36%).

Считают, что среднее количество рабочих часов у самозанятых равняется значению рабочих часов у людей с постоянной работой, чаще представители молодых когорт 18-24 и 25-34 лет (41% и 39% соответственно). Только 16% россиян предполагают, что фрилансеры работают меньше, чаще так считают молодые люди (28%).

Симпатия к самозанятым и высокая оценка их трудовой эффективности часто идут вместе.

Распределение мнения об эффективности работы фрилансеров следующее: треть (34%) считают, что они работают эффективнее (чаще так считают те, кто симпатизирует самозанятым — 52%, а также жители двух столиц — 41%). Четверть опрошенных (28%) предполагают, что эффективность фрилансеров такая же, как у работников с постоянной работой, об этом чаще говорят те, кто относятся к самозанятым безразлично (32%). Только 12% считают их менее эффективными, а еще четверть россиян затруднились оценить самозанятых по данному параметру (26%).

Распределение мнений об уровне заработка фрилансеров в сравнении с сотрудниками, имеющими постоянную работу, примерно соответствует ответам на предыдущие два вопроса: считают, что они зарабатывают больше, треть россиян (31%), чаще — проживающие в городах с населением до 100 тыс. жителей (36%).

Заработок самозанятых и постоянных сотрудников идентичен по мнению 26% россиян, чаще так считают жители двух столиц (35%) и городов с населением в 500-950 тыс. жителей (32%). Предполагают, что заработок фрилансеров меньше, чем у людей с постоянной работой, 12% россиян.

Среди россиян, не считающих себя фрилансерами, желающих перейти на данный формат работы — четверть (23%).

При этом сообщает, что в его специальности в принципе возможно стать самозанятым, каждый второй — 48%. Чаще данное желание испытывают молодые люди 18-24 лет (45%) и 25-34 лет (34%). Среди тех, кто хотел бы это осуществить, треть планируют сделать это в ближайшие три года (30%), однако более половины еще не задумывались о сроках реализации данного желания (58%).

Причинами, по которым россияне хотели бы стать фрилансерами, являются: увеличение дохода (34%), независимость от начальства и свобода действий (24%), возможность иметь более гибкий и удобный график работы (18%), а также наличие большего количества свободного времени (10%).